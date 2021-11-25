ВОЗ: непривитые от COVID-19 остаются главными распространителями вируса

Непривитые от коронавируса люди остаются главными распространителями COVID-19 в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации очередной раз призвали всех непривитых пройти полный курс вакцинации от коронавируса. В бюро заявили, что это является особенно важным для людей в возрасте от 60 лет и старше, а также для имеющих ослабленный иммунитет.

«Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации, — сказали в ВОЗ.

Также там отметили, что все профилактические меры показывают свою большую эффективность в борьбе с инфекцией. Среди них использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, проветривание помещений, карантин и изоляция, напомнили специалисты ВОЗ в интервью РИА Новости.