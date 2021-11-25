Клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником М» образовался у 93,2% добровольцев

Исследования российской вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» демонстрируют хорошие результаты.

Последние исследования нового препарата показали, что клеточный иммунитет от коронавируса сформировался у 93,2% добровольцев. Вакцинацию этим препаратом не рекомендуется проводить при тяжелых аллергических реакциях, острых инфекционных и неинфекционных болезнях.

На днях Минздрав России официально зарегистрировал детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Данный препарат разработан для подростков от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «360».