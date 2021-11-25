Сенатор Пушков прокомментировал слова Азарова о стоимости «золотого» сала на Украине

Тотальная деградация украинского государства проходит под лозунгом «вперед, в Европу!», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова бывшего премьера Украины Николая Азарова о стоимости продуктов в стране.

Киевский политик до этого возмутился ценами на «золотое» сало. Азаров обратил внимание, что стоимость такого продукта уже достигла 500 гривен.

«Поросят с салом сейчас в Украине не осталось, и скоро сало будут возить из Аргентины. Вот вам и так называемые реформы», — отметил бывший премьер.

Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского политика. По его мнению, все это указывает на серьезную деградацию страны.

«На Украине безумные цены на сало, а возить его скоро будут из Аргентины. Приехали, в общем... Тотальная деградация Украины под лозунгом «вперед, в Европу!»» — написал сенатор в Twitter.

Как стало известно ранее, Пушков с юмором отреагировал на включение комика Максима Галкина в черный список Украины. По словам политика, Киев уже начал бояться пародий.