Ученые из Вашингтонского университета смогли убить супербактерии лазером

Исследователи из Вашингтонского университета нашли метод, с помощью которого можно уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии, передает New Atlas.

Как оказалось, бактерии, в отличие от человеческих клеток, не выдерживают лазерного излучения. Ультракороткие импульсы уничтожали 99,9% патогенных микроорганизмов, устойчивых к большинству современных антибиотиков.

В эксперименте исследователи использовали бактериальную среду золотистого стафилококка и обладающей лекарственной устойчивости кишечной палочки. Оказалось, что лазер с легкостью «поджаривал» те инфекции, которые, как ожидается, станут представлять серьезную угрозу к 2050 году.

Ранее Роскачество обнаружило в российских нагетсах опасные микроорганизмы. У трех производителей в продуктах был обнаружен золотистый стафилококк, передает телеканал «360».