Поклонская объяснила причину задержки переезда в Кабо-Верде

Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская объяснила, почему еще не отправилась в африканскую республику. Об этом она рассказала журналистам.

Дипломат ранее сообщила, что собирается прибыть в место назначения до середины ноября. Комментируя публикации о своей «регулярной зарплате», она заметила, что эта информация не соответствует действительности.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — приводит слова Поклонской РИА Новости.

Поклонская получила должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде 13 октября. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.