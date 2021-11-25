Один человек стал жертвой пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Свыше 40 человек пострадали при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Один горняк погиб, сообщают власти Кемеровской области.

К настоящему моменту количество пострадавших при пожаре выросло до 43. Также сообщается, что состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

Напомним, что пожар и сильное задымление в угледобывающей шахте «Листвяжная» в Белово в Кемеровской области произошло сегодня утром. На момент начала возгорания под землей находились 287 горняков, 210 из которых к настоящему моменту уже эвакуированы.