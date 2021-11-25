Бизнесмен Пригожин подал заявление на главреда The Insider Доброхотова в МВД России

Предприниматель Евгений Пригожин направил обращение в Министерство внутренних дел Российской Федерации с требованием привлечь к ответственности главного редактора издания The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова.

Доброхотов неоднократно распространял недостоверную информацию и порочащие заявления в отношении Евгения Пригожина. Юридическая служба компании «Конкорд» считает, что совокупность деяний главного редактора интернет-издания образует состав преступления по статье «Клевета».

«Поэтому мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения его к уголовной ответственности, как это уже ранее делали в отношении (сторонников осужденного блогера Алексея Навального. — Прим. ред) Любови Соболь и Леонида Волкова», — отмечено в сообщении пресс-службы компании.

Юристы добавили, что все представители прессы, которые будут распространять «грубые, циничные и недостоверные высказывания» в адрес предпринимателя, в будущем также будут привлечены к ответственности. Они могут подвергнуться денежному взысканию или уголовному наказанию.