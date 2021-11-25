Сильный взрыв со стрельбой прогремел в столице Сомали

Мощный взрыв, под которой попал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, произошел в Могадишо.

Согласно данным местного издания Garowe, взрывное устройство сработало в 7.30 по местному времени во время часа пик. Очевидцы утверждают, что после взрыва последовала стрельба.

Как рассказал источник в полиции, взрыв прогремел в районе, где располагался бывший президентский дворец. В результате происшествия, несколько зданий получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.