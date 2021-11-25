Экономист Скаршевский: Зеленский игнорирует конституцию и наслаждается безнаказанностью

Президент Украины Владимир Зеленский наслаждается властью. А чтобы выполнить свои обещания перед народом, пяти сроков правления ему будет мало, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Тендер по расходам из бюджета Украины на сумму порядка 23 миллиардов гривен провели в стране на минувшей неделе. Почти часть из этих средств была потрачена на «Большую стройку». Проценты по кредитам за нее обойдутся местным жителям еще в 15 миллиардов гривен.

«Из его риторики – ему и пяти сроков будет мало. Он начал наслаждаться властью, почувствовал безнаказанность. Решение СНБО, которое он ввел, нарушает конституцию. Ему это известно, но все равно этим занимается», — заявил экономист Скаршевский в беседе с каналом «Наш».

Украинский журналист Дмитрий Гордон предрек Зеленскому завершение политической карьеры после окончания срока полномочий на посту президента. По его словам, нынешний глава Украины будет находиться у власти не больше двух с половиной лет.