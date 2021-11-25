Адвокат и мать Саакашвили сообщили об ухудшении психологического состояния политика

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили содержится в госпитале города Гори, где проходит курс реабилитации после голодовки. Однако мать политика Гиули Аласания и его адвокат Евгений Грушовец обеспокоены психологическим здоровьем заключенного.

По их утверждениям, на встречу с Саакашвили удалось попасть лишь спустя 15 часов. При этом изменения в его психике были видны невооруженным глазом. И мать, и адвокат заявляли, что из-за подавленного состояния Саакашвили стал по-другому выглядеть.

«Это уже не тот Михаил Саакашвили, с которым я встречался на Украине. Есть большое физическое отличие... Михаилу Саакашвили действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации», — сообщил Грушовец.

Врач-эндокринолог, осматривавшая политика незадолго до встречи, опровергла подобные заявления. Она отметила, что политик чувствует себя лучше, курс реабилитации показывает свою эффективность. По ее словам, Саакашвили уже может даже передвигаться, ему разрешено ходить по коридору больницы.