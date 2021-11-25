Министр здравоохранения Украины Ляшко предрек вспышку дифтерии в стране

Отказ от получения прививки против коронавирусной инфекции может стать причиной начала эпидемии дифтерии на Украине. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

С начала пандемии COVID-19 численность противников вакцинации на Украине резко возросла. Это и может стать причиной возможного развития новой эпидемии, так как каждый второй взрослый не получил прививку от дифтерии.

«В будущем это грозит вспышкой дифтерии», — сказал Ляшко изданию «Бабель».

На данный момент министерство здравоохранения страны уже фиксирует осложнение ситуации с полиомиелитом. Ляшко акцентировал внимание на том, что в прошлом месяце на Украине подтвердился первый за шесть лет случай паралича у младенца, который был вызван этим заболеванием.