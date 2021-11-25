Болгарский капитан первого ранга Тотев посоветовал забыть тему о принадлежности Крыма

Миру стоит прекратить муссировать тему принадлежности Крыма, который вошел в состав России по однозначным итогам референдума. Об этом заявил капитан первого ранга Румен Тотев в статье для болгарского издания «Дума».

Он напомнил несколько исторических событий, в результате которых захваченные или присоединенные территории не возвращались прежним обладателям. Так было с Болгарией, Косово, Калифорнией и теперь популярной темой стал Крымский полуостров, передает «ИноСМИ».

«Уважаемые дамы и господа "демократы" всего мира, особенно болгарские, забудьте о теме "Крым и Россия". Даже если вы продолжите извергать яростную злобу к русскому народу и к Путину, к русофилам в Болгарии, эти сказки не будут иметь под собой реальной историко-политической основы», — заявил Тотев.

Крым стал частью России в 2014 году после практически единогласных итогов народного голосования. Украина так и не смирилась с потерей земель и отказывается признавать регион российским. Эту точку зрения разделяют и некоторые другие государства. Однако Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.