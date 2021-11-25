Издание Baijiahao: Байден нарушил молчание по поводу визита Олимпийских игр в Пекине

Зимняя Олимпиада в Пекине привлекает все больше внимания. Недавно президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина, и теперь молчание нарушено в США, пишет издание Baijiahao.

Длительное время власти Соединенных Штатов никак не комментировали присутствие своей делегации или президента Джо Байдена на предстоящих Играх. Но как только Путин подтвердил свой визит, в Вашингтоне решили задать прямой вопрос главе страны. Журналисты поинтересовались, будут ли американские представители участвовать в спортивном событии, пишет «ПолитРоссия»,

«Делегация – это я», — заявил президент Байден без каких-либо уточнений.

Такая фраза главы Белого дома, по мнению аналитиков, означает желание Байдена посетить Олимпиаду в Пекине. Но, как пишут авторы издания, Китай не направлял в США официального приглашения. Сам президент не хочет брать инициативу в свои руки, поэтому всячески пытается намекнуть, чтобы КНР сделала первый шаг.

«Какова цель Байдена? Для чего ему понадобилось посетить столицу КНР и почему это произошло после того, как свое присутствие подтвердил Владимир Путин?» — задаются вопросами авторы издания.

Как считают аналитики, Байден хочет встретиться со своим российским коллегой и руководством КНР на церемонии открытия Игр. Но направит ли Китай официальное приглашение американскому лидеру, пока неизвестно.