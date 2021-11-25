Врач Белого дома О"Коннор сообщил об удалении предракового образования у Байдена

Американские медики удалили у президента США Джо Байдена доброкачественную трубчатую аденому, которая представляет собой потенциальное предраковое образование. Об этом сообщил врач Белого дома Кевин О"Коннор.

Глава государства недавно прошел медицинское обследование, по результатам которого было установлено, что тот годен для исполнения своих непосредственных обязанностей. Однако в ходе осмотра был обнаружен полип, требовавший удаления.

«У президента Байдена был удален из восходящей кишки трехмиллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», — говорится в сообщении.

Удаленная во время колоноскопии аденома была взята на лабораторное исследование. Образование определили как «потенциально предраковое повреждение, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства».