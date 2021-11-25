Компания «Спецтехнологии» сообщила о создании голографического симулятора для стрельбы

Российские инженеры разработали концепцию голографического симулятора стрельбы. Об этом рассказал вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО «Спецтехнологии» Андрей Руль.

Разработка использует технологию ультразвука и голографических проекций для создания объемных мишеней. Фактически пули будут попадать в несуществующую мишень, уточнил Руль, пишет ТАСС.

«Можно поместить за ультразвуковую рамку голографическую мишень, которая будет имитировать любой трехмерный объект: хоть человека, хоть танк, хоть какого-нибудь пришельца из фильма», — сообщил Руль.

Специалист указал, что по таким мишеням можно будет вести огонь как из боевого оружия, так и из игрушечных страйкбольных приводов. Руль считает данную новинку революцией в области развлечений.