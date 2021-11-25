Российское посольство в Чехии обеспокоилось восхвалением немецких нацистов в местных СМИ

Чешский журнал Reflex обнародовал серию публикаций с фото, которые оскорбляют память жертв Третьего рейха и выставляющих гитлеровцев в позитивном свете. На это обратили внимание дипломаты российского посольства в Праге.

На официальной странице диппредставительства в Facebook появилось сообщение, в котором представители консульства выразили обеспокоенность действиями чешских СМИ. По мнению дипломатов, именно так в прошлом столетии выглядели геббельсовские агит-листы, которые должны были убедить весь мир в «благих намерениях» гитлеровской Германии.

«По замыслу авторов статьи, представленные кадры, на которых запечатлено "доброжелательное" отношение гитлеровцев к местным жителям, видимо, должны иллюстрировать благополучное сосуществование советских граждан с захватчиками и чуть ли не их взаимные симпатии. Появление подобного материала в популярном в Чехии издании вызывает глубокое сожаление и серьезную обеспокоенность», — написали представители РФ в Праге.

Истинные цели нацистов давно известны — ликвидация и порабощение славянских народов, напомнили дипломаты. Поэтому публикация Reflex лишний раз доказывает, что истеблишмент Чехии продолжает активную кампанию по переписыванию истории Второй мировой войны, осквернению памяти освободителей от фашизма и приравниванию их к захватчикам. Действия чешского СМИ являются не чем иным, как попранием памяти миллионов жертв гитлеровского режима.