Пушков иронично ответил на заявление США о численном перевесе российских войск у границ

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что количество их солдат на границе с РФ меньше, чем российских. Сенатор Алексей Пушков в шуточной форме предложил Вашингтону посоревноваться с Пекином на их границе.

Такой совет Белому дому Пушков дал в свете заявления журналиста Брайана Макдональда о числе военнослужащих США и РФ в Европе. Автор в своем Twitter разместил пост с инфографикой, на которой изображена карта и обозначена численность солдат.

«В США очень обеспокоены, что около границы России российские войска по численности сильно превосходят американские. А они с Китаем не хотят потягаться на китайской границе? Там перевес китайской армии неизмеримо больше», — подчеркнул Пушков.

Кроме того, сенатор обратил внимание на двойственность стандартов Соединенных Штатов. Он заметил, что ни у России, ни у Китая вообще нет войск на американской границе.