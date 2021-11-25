SCPM: Вашингтон сильно встревожен из-за страстного романа между Москвой и Пекином

Американцы, неосторожно затеяв против России и Китая дипломатическую войну, которая может перерасти в горячие военные конфликты за Украину и Тайвань, сами бросили Москву и Пекин в объятия друг друга. И теперь США сильно из-за этого переживают.

Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, автор которой запоздало советует Соединенным Штатам, что не стоит вести дипломатические войны сразу на два фронта.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россию и Китай связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которые представляют собой образец эффективного взаимодействия государств в ХХI веке. Поэтому, предупредил российский лидер, со стороны «некоторых западных стран» было бы бессмысленно пытаться вбить клин между Москвой и Пекином, когда они последовательно укрепляют дружеские двусторонние связи.

«Чтобы не отставать от России, официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на следующий день отправил Москве ответные поцелуи, — пишет автор материала. — Заявления Путина, по его словам, продемонстрировали, что обе страны являются "стратегическими якорями и внешнеполитическими приоритетами друг для друга", "соседями, которых нельзя поколебать, и настоящими партнерами, которых нельзя разделить или сокрушить"».

При этом, США и НАТО бряцают оружием из-за Украины, и в то же время США со своими союзниками из числа азиатских стран, в частности, Австралией и Японией делают то же самое из-за Тайваня.

facebook.com / Міністерство оборони України

У американских ястребов, похоже, сложилось обманчивое ощущение по поводу внешнеполитической мощи и военного потенциала своей страны, отмечает гонконгский автор.

Также он напоминает, что во внешней политике США есть мудрецы, которые считают необходимым вбить клин между Россией и Китаем, чтобы не допустить их совместной деятельности против интересов Запада. Есть также те, кто предлагал Вашингтону ради сдерживания Китая наладить взаимоотношения с Москвой. Однако американские политики и дипломаты, вместо того, чтобы следовать этим «разумным рекомендациям», лишь бросают Россию и Китай в объятия друг друга.

«Китай и Россия не являются естественными страстными партнерами, но их неосмотрительно подталкивает к такому партнерству Вашингтон, — образно рассуждает автор. — Все, чего хочет Китай, — это немного любви и уважения со стороны янки. Но некоторые из числа последних думают, что они слишком хороши для китайцев. И вот уже поздно. Те двое, которые сейчас лежат в одной постели, намного опаснее, чем любой из них поодиночке».

Федеральное агентство новостей /

Читатели, комментируя статью, соглашаются с автором, напоминая при этом, что Китай и Россия – соседи, и для всех стран в мире, за исключением нелогично действующей Японии, совершенно естественно налаживать хорошие отношения с соседями, а не с теми, кто от них далеко. Также комментаторы отмечают, что американцы в Азии занимаются исключительно интригами, поэтому закономерно, что ранее нейтральные к ним китайцы теперь начали испытывать враждебность. Таким образом американцы пожинают то, что сами посеяли, делают вывод читатели.