Грызлов: Украина по-прежнему мешает урегулированию конфликта в Донбассе

Украина демонстрирует деградацию своего отношения к урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что украинская делегация ответила отказом на согласование дорожной карты по политическому разрешению конфликта на территории Донецка и Луганска в соответствии с Минскими соглашениями. При этом киевское руководство настаивало на обсуждении изолированного закона об особом статусе, доказавшем свою неэффективность. Об этом Грызлов сообщил по окончании очередного заседания, передает ТАСС.

«Украинские представители проигнорировали требование Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия», — считает полпред России.

По словам Грызлова, Украина перешла все разумные границы своими действиями в Донбассе. При этом киевская делегация значительно тормозит работу контактной группы и демонстрирует полное нежелание способствовать мирному урегулированию конфликта.