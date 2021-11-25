Google приступила к переносу своих серверов в Россию

Американская компания Google начала переносить свои серверы в дата-центры на территории России. Этого от корпорации требует российский закон о персональных данных, вступающий в силу через пять месяцев.

При этом на текущий момент компания уже хранит часть своих данных в российских дата-центрах, часть которых принадлежит «Ростелекому». Соответствующий вопрос обсуждался в марте этого года на совещании Минкомсвязи, организатором которого выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, передает РБК.

«Компания Google является нашим клиентом. У нас режимное полугосударственное предприятие», — сообщил один из участников мероприятия.

Согласно принятому закону, все данные о российских пользователях должны находиться непосредственно на серверах, расположенных в стране. При этом Роскомнадзор будет заносить в специальный реестр нарушителей, пренебрегающих данным требованием.