Байден хочет исключить санкции против «СП-2» из оборонного бюджета США

Белый дом под руководством президента Джо Байдена пытается добиться в конгрессе исключения санкции против «Северного потока — 2» из оборонного бюджета США.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и ряд других высокопоставленных представителей Белого дома на прошлой неделе лично созванивались с несколькими конгрессменами. Они призывали их проголосовать против принятия поправок к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Речь идет о поправках, связанных с санкциями против участников проекта «Северный поток — 2», пишет издание Foreign Policy.

Белый дом пытается избежать санкций против немецких компаний, которые задействованы в строительстве и запуске российского газопровода. По словам журналистов, такие действия со стороны американской администрации «вызвал гнев у республиканцев в конгрессе».