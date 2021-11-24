Депутаты Госдумы могут рассмотреть закон о вводе QR-кодов в общественных местах

Госдума в ходе сессии 16 декабря может рассмотреть закон о внедрении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, для посещения общественных мест. Об этом свидетельствует календарный план парламента.

Документ также подразумевает введение QR-кодов в общественном транспорте. Изначально законопроект не был указан в плане, так как был направлен в регионы для получения отзывов.

Представители профильных комитетов парламента ранее уточнили, что документ будет рассмотрен в декабре. Руководство Совета Думы также направило законопроект на обсуждение в Общественную и Счетную палату России и Совфед.

Правительство Башкирии ранее решило рассмотреть закон о вводе QR-кодов о вакцинации в общественных местах. Глава госсобрания региона Константин Толкачев уточнил, что документ рассмотрят на ближайшей сессии.