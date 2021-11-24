Глава Правительства Швеции Андерссон ушла в отставку через несколько часов после избрания

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сложила полномочия после назначения на пост. Об этом сообщает местная радиостанция Radio Sweden.

Андерссон покинула занимаемую должность после того, как «зеленые» решили оставить посты в правительстве. Кандидатура политика была одобрена на прошедшем в парламенте страны голосовании.

«Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования», — сообщила радиостанции.

Ранее шведские парламентарии не одобрили бюджет правительства страны. После этого представители Партии охраны окружающей среды объявили о выходе из коалиции, которое составляет меньшинство.