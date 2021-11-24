Сатановский: Борис Джонсон и до истории про свинку Пеппу отличался «пофигизмом»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на встрече ассоциации бизнесменов с речью о состоянии британской экономики, неожиданно сменил тему и рассказал «историю о свинке Пеппе» – героине мультика для малышей.

Эту курьезную ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал известный российский политолог Евгений Сатановский, отметивший, что британский премьер потерял заготовленную заранее речь и ему пришлось импровизировать, но выбранная Борисом Джонсоном тема для экспромта – рассказ о посещении парка свинки Пеппы и о своих впечатлениях – продемонстрировал наличие у политика специфического характерного для англичан чувства юмора.

А может быть, рассуждает политолог, Борис Джонсон просто искренне уверен, что раз уж он является премьер-министром Великобритании, ему можно в любой ситуации говорить что угодно.

«Слушать его будут одинаково «внимательно», а толку от этого все равно будет ноль без палочки? Хоть про нашу курочку Рябу им рассказывай, хоть про африканского паучка Ананси, хоть про ядерный апокалипсис или процентную ставку и индекс Доу-Джонса..», — иронично отмечает Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Британский премьер, по его словам, и до этого случая был известен своей оригинальностью и экстравагантным поведением – он выглядит, как человек, способный говорить на любую тему, испытывая искреннее и глубокое презрение к собеседникам и к аудитории. Подобное отношение к людям у политиков появляется благодаря аристократическому происхождению, «полному пофигизму» или доброй порции хорошего старого виски.

«Не зря он (Борис Джонсон) так на ухудшенный, сильно укороченный и взлохмаченный вариант белорусского стендапера Славы Комиссаренко похож, — подметил эксперт. — Впрочем, на Страшилу Мудрого, соломенное чучело с пшеничного поля из книжки про Изумрудный город, он похож не меньше. Скорее больше».

Приводя еще один пример британского чувства юмора, Сатановский напомнил идею Соединенного Королевства направить Украине в качестве помощи 600 своих военнослужащих, на случай активизации военных действий в Донбассе и «российской агрессии».

«Это тоже такая шутка, или они всерьез решили повторить имеющийся у Британии опыт Крымской войны? – удивленно поинтересовался политолог. — Черт его знает, может быть англичанам и впрямь недавних приключений в Ираке и Афганистане оказалось маловато..».

Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа» /

Напомним, выступление британского премьер-министра Бориса Джонсона с официальной речью на встрече с ассоциацией бизнесменов состоялось 22 ноября. Об этом ранее сообщило издание The Guardian, которое отметило, что глава правительства Великобритании должен был рассказать о состоянии экономики страны, но потерял нужную бумагу. Оставшись без подсказки, Джонсон не растерялся, и рассказал собравшимся бизнесменам о своих впечатлениях от посещения парка развлечений «Мир свинки Пеппы».

Однако британцы, несмотря на их пресловутое чувство юмора, не оценили импровизацию премьер-министра. Согласно результатам опроса Ipsos MORI, рейтинг Бориса Джонсона упал до самого низкого уровня за все время его премьерства.