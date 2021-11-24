Правоохранительные органы предъявили Сергею Фургалу новое обвинение

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют по новому делу, связанному с «экономическими делами». Соответствующую новость подтвердил сын политика Антон Фургал.

Экс-глава Хабаровского края уже проходит подозреваемым по нескольким уголовным делам о мошенничестве и преступном сообществе. Недавно Сергею Фургалу предъявили новое обвинение, передает «Интерфакс».

«Сергей Иванович не согласен с данным обвинением, поскольку не причастен к инкриминируемым деяниям», — написал Антон Фургал в своем Instagram.

Сергея Фургала арестовали в начале июля 2020 года в Хабаровске, после чего доставили в Москву. Сейчас он находится под стражей в СИЗО «Лефортово» и готовится предстать перед судом по подозрению в мошенничестве, организации убийства и преступном сообществе.