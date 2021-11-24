Премьер Великобритании Джонсон проигнорировал требование надеть маску в театре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал надевать защитную маску в театре, несмотря на требование руководства культурного учреждения.

Британский премьер посетил спектакль «Макбет» в одном из театров Лондона. Согласно правилам посещения театра, все зрители должны носить маски, в том числе, во время представления.

Однако Джонсон проигнорировал это правило: он находился без маски и во время спектакля, и на антракте. Политик надел средство защиты только в конце представления, когда включили свет в зале.

Стоит отметить, что премьер Великобритании уже был ранее замечен без маски в общественных местах. Так, Джонсон однажды извинился за то, что снял маску «на 30 секунд» в больнице.