Владимир Кехман сообщил, что закроет МХАТ на несколько месяцев

Новый руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман объявил о предстоящем закрытии учреждения. Как оказалось, оно будет связано с проведением ремонтных работ.

Гендиректор уточнил, что театр не будет функционировать в течение четырех месяцев — с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Такое объявление он сделал во время собрания труппы МХАТа.

«Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — заявил Кехман.

Ранее бывший предприниматель уже сообщал, что планирует провести в театре масштабный ремонт. По его словам, текущее состояние сценического комплекса можно оценить как «предаварийное», передают «Известия».

Владимир Кехман возглавил МХАТ 27 октября этого года. Его назначение на пост генерального директора учреждение повлекло за собой глобальные кадровые перестановки и внесение изменений в театральную афишу.