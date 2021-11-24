Sohu: Российская таможня указала на лицемерную позицию НАТО и США

Западные страны – США и другие члены НАТО, продвигая откровенно враждебную политику по отношению к Российской Федерации, при этом секретно покупают у нее военную технику и ядерные материалы, демонстрируя тем самым двуличие и лицемерие.

Об этом пишет китайское издание Sohu, комментируя отчет, который ранее опубликовало Главное таможенное управление РФ.

В отчете, в частности, говорится, что с января по сентябрь текущего года только Соединенные Штаты Америки приобрели у Росси секретные товаров под кодовым обозначением SSSS на 814 миллионов долларов.

«США в основном закупают у России ядерные материалы для обеспечения атомных электростанций. Также они приобретают большое количество титана и ракетные двигатели. Запад враждебен к РФ, но покупает у нее «секретные товары». Отчет российской таможни неожиданно изобличил лицемерие стран НАТО», — говорится в материале, перевод которого приводит издание «ПолитРоссия».

При этом авторы статьи напоминают, что в публичном информационном поле страны Запада не распространяются о торговых связях с Россией, подчеркивая свою антироссийскую позицию и называя Москву своим главным противником и вводя против нее санкции.

ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время регулярное выдвижение в адрес России голословных обвинений и демонстрация враждебности не мешает европейцам и американцам пользоваться товарами российского производства, купленных при этом непосредственно у самой России, несмотря на все санкции. Такое поведения является наглядной иллюстрацией цинизма Запада, отмечают китайские аналитики.

Россия же, по их мнению, выставила лицемерие стран НАТО и особенно США напоказ всему миру, неожиданно для них опубликовав для всеобщего обозрения таможенную информацию