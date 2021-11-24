Законопроект об обязательной проверке QR-кодов может вступить в силу в Башкирии

Власти Башкортостана рассмотрят законопроект о введении QR-кодов на ближайшем заседании госсобрания, об этом заявил председатель органа Константин Толкачев.

Документ регламентирует введение и обязательную проверку цифровых кодов в общественных местах. Главное — грамотно применить их на практике и детально проработать законопроект, убежден политик.

«Депутаты изучают документ, общаются с избирателями, выясняют общественное мнение», — заявил Толкачев.

Идея о введении QR-кодов технически новая и вызвала дискуссии. Однако подобный способ борьбы с распространением COVID-19 не столь жесткий, как локдаун. К тому же, цифровые коды позволяют вести активную жизнь и обезопасить окружающих.