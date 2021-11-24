Европарламент не позволил выступить премьер-министру Польши Моравецкому

Главе правительства Польши Матеушу Моравецкому не дали слово для выступления в ходе обсуждения вопроса по Белоруссии.

Как сообщила радиостанция RMF FM, представители Польши долго и безуспешно искали возможность для выступления своего премьера, но Европарламент так и не дал слово Моравецкому. Свой отказ он аргументировал тем, что польскому премьер-министру уже давали возможность выступить на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге месяц назад, сообщает издание EurAsia Deily.

«Меня удивляет решение Европарламента, оно доказывает отсутствие проницательности на самом деле. Политики не хотели слышать о реалиях главы правительства государства, которое является прифронтовым государством», — прокомментировал жест ЕП заместитель главы польского министерства иностранных дел Павел Яблоньский.

Однако, как считают эксперты, такими действиями Брюссель ставит польского премьера на место.

«Похоже, что еврочиновники просто устали: Моравецкий уже все сказал про Белоруссию. И ничего нового Польша сообщить не может. Варшаву жестко поставили на место: сидеть тихо и слушать старших товарищей по ЕС», — прокомментировал полоновед Леонид Свиридов в своем ТГ-канале.

Следует отметить, что Европарламент по-прежнему решительно настроен наказать Польшу. Как пишет журнал Spiegel, письма о нарушениях верховенства закона, направленные в республику, читаются «как обвинительные акты». Варшава получила 10 страниц обвинений, в основном, в том, что в стране подорвана независимость судебной системы.