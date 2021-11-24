Профессор Ткаченко: США хочет видеть нефть по 40-60 долларов за баррель

Соединенным Штатам выгодно, чтобы цены на нефть были в районе 60 долларов, а лучше 40 долларов за баррель, рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, передает Федеральное агентство новостей.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выпуске на мировой рынок 50 млн баррелей нефти из стратегических хранилищ. Решение американского президента также поддержали другие крупные импортеры сырья — Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Власти США пошли на такой шаг из-за рекордной инфляции и непрекращающегося роста цен на бензин.

Ткаченко указал, что добыча нефти в США составляет 11-12 млн баррелей в сутки, а потребление — около 25 млн. Поэтому в связи с нестабильностью в экономике стране выгодно, чтобы сырье стоило ниже. Однако у экспортеров из ОПЕК+ другая точка зрения, заметил экономист. По его словам, участники соглашения имеют больший вес на глобальном рынке черного золота, нежели Соединенные Штаты.