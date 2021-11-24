Сатановский похвалил экспромт британского премьера Джонсона о Свинке Пеппе

Политолог Евгений Сатановский оценил юмор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политик вместо официальной речи об экономике рассказал историю о «Свинке Пеппе».

Борис Джонсон делал доклад о состоянии британской экономики 22 ноября. Он вдруг потерял один из листов бумаги и, чтобы не молчать, рассказал присутствующим о посещении парка развлечений «Мир Свинки Пеппы», информирует The Guardian.

Евгений Сатановский оценил экспромт премьер-министра Великобритании и указал на характерное для англичан специфическое чувство юмора. С другой стороны, Джонсон мог быть искренне уверен, что в своей должности может говорить британцам все, что ему угодно.

«Слушать его будут одинаково "внимательно", а толку от этого все равно будет ноль без палочки? Хоть про нашу Курочку Рябу им рассказывай, хоть про африканского паучка Ананси, хоть про ядерный апокалипсис или процентную ставку и индекс Доу-Джонса», — написал политолог в Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что Борис Джонсон всегда отличался экстравагантностью. Не исключено, что недавнее заявление Лондона о готовности предоставить Украине 600 военнослужащих в случае «нападения» России — тоже странная английская шутка.