Кедми отреагировал на слова Шойгу об отработке самолетов ВВС США удара по РФ

Соединенные Штаты Америки ведут подготовку к возможной войне. На это указывает не только резко участившиеся в последнее время провокационные действия американской военной авиации у российских границ, но и действия, которые Вашингтон не демонстрирует.
Об этом в эфире радиопередачи «Соловьев Live» на волне «Вести FM» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, рассуждая том, зачем Пентагон проводит отработку нанесения ядерного удара по российской территории силами стратегической авиации.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Военно-воздушные силы США более десяти раз за последнее время отрабатывали тактику ядерного удара по России с восточного и западного направлений.
По словам министра, Пентагон заметно усилил активность своих действий у российских границ. Например, за 2020 год военная авиация Запада выполнили 22 полета над Охотским морем, хотя в 2019 году таких полетов было всего три. А в текущем 2021 году страны НАТО еще больше нарастили активность своих действий вблизи рубежей РФ.
«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сообщил Шойгу, добавив, что десять бомбардировщиков ВВС США недавно отработали нанесение ядерного удара по Российской Федерации.
Комментируя эти слова главы Минобороны России, Яков Кедми отметил, что, помимо демонстративных действий американской боевой авиации, Пентагон проводит и скрытые маневры, которые, однако, не являются тайной для Москвы.
«Самолет ты скрыть не можешь. Но что при этом делается на флоте, в стратегических войсках? Все это взаимосвязано. Часто отрабатывают новую тактику или совершенствуют старую, чтобы быть готовыми к началу военных действий. Так это и надо понимать. Демонстративная часть — не главная», — подчеркнул военный эксперт.
По его словам, предназначение любой армии в том, чтобы готовится к войне. Но сейчас именно у российских границ фиксируется повышенное число «подготовительных мероприятий», что указывает на глобальную проверку боеготовности.
«Это свидетельствует о том, что отрабатывается воздушная составляющая американских стратегических сил. Они проверяют и летчиков, и самолеты, и системы для такого рода военных действий. Они выходят на позиции, которые имитируют будущую войну», — считает Кедми.
Командование Вооруженных сил США, по словам израильского эксперта, исходит из того, что существует повышенная вероятность применения данных методов ведения войны, и они хотят быть готовыми к этому. Поэтому помимо отработки действий стратегической авиации, Штаты проводят подготовку боевого флота в Черном море, добавил Кедми.