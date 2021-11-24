Кедми отреагировал на слова Шойгу об отработке самолетов ВВС США удара по РФ

Соединенные Штаты Америки ведут подготовку к возможной войне. На это указывает не только резко участившиеся в последнее время провокационные действия американской военной авиации у российских границ, но и действия, которые Вашингтон не демонстрирует.

Об этом в эфире радиопередачи «Соловьев Live» на волне «Вести FM» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, рассуждая том, зачем Пентагон проводит отработку нанесения ядерного удара по российской территории силами стратегической авиации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Военно-воздушные силы США более десяти раз за последнее время отрабатывали тактику ядерного удара по России с восточного и западного направлений.

По словам министра, Пентагон заметно усилил активность своих действий у российских границ. Например, за 2020 год военная авиация Запада выполнили 22 полета над Охотским морем, хотя в 2019 году таких полетов было всего три. А в текущем 2021 году страны НАТО еще больше нарастили активность своих действий вблизи рубежей РФ.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сообщил Шойгу, добавив, что десять бомбардировщиков ВВС США недавно отработали нанесение ядерного удара по Российской Федерации.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Комментируя эти слова главы Минобороны России, Яков Кедми отметил, что, помимо демонстративных действий американской боевой авиации, Пентагон проводит и скрытые маневры, которые, однако, не являются тайной для Москвы.

«Самолет ты скрыть не можешь. Но что при этом делается на флоте, в стратегических войсках? Все это взаимосвязано. Часто отрабатывают новую тактику или совершенствуют старую, чтобы быть готовыми к началу военных действий. Так это и надо понимать. Демонстративная часть — не главная», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, предназначение любой армии в том, чтобы готовится к войне. Но сейчас именно у российских границ фиксируется повышенное число «подготовительных мероприятий», что указывает на глобальную проверку боеготовности.

«Это свидетельствует о том, что отрабатывается воздушная составляющая американских стратегических сил. Они проверяют и летчиков, и самолеты, и системы для такого рода военных действий. Они выходят на позиции, которые имитируют будущую войну», — считает Кедми.

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Командование Вооруженных сил США, по словам израильского эксперта, исходит из того, что существует повышенная вероятность применения данных методов ведения войны, и они хотят быть готовыми к этому. Поэтому помимо отработки действий стратегической авиации, Штаты проводят подготовку боевого флота в Черном море, добавил Кедми.