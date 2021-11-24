Провидица Матрона предсказала великую победу России после финансового кризиса

Провидица Матрона Московская предсказала России великую победу после финансового кризиса, который будет продолжаться до 2025 года.

Целительница и святая Матрона Московская предсказала многие значимые мировые события, которые сбывались с ошеломляющей точностью. В частности, она предсказала революцию 1917 года, убийство семьи императора Николая II, а также Великую Отечественную войну.

Провидица утверждала, что в 2022 году Россию ждет финансовый кризис, который продлится вплоть до 2025 года. Однако, по словам Матроны, ситуация окончится победой Российской Федерации.

«Народ слеп, живет в грязи и лжи, но когда откроются его глаза, тогда он восстанет и начнет бесчинствовать, и его никто не остановит. Граждане долго не смогут избавиться от мрака и будут длительно отходить, но все закончится в итоге хорошо — великой, затяжной победой», — говорила Матрона.

Сложности ждут и Европу, говорила провидица. Трудная экономическая обстановка в европейских странах будет связана с наплывом мигрантов, а Запад столкнется с конфликтами на религиозной почве, утверждала Матрона.