Новый разводной мост через Неву построят в Петербурге

Проект строительства нового разводного моста через Неву был одобрен Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

По данным пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, новый мост появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, он будет подключен к улично-дорожной сети через развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную и на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай, сообщают «Питерские заметки».

Уточняется, что к проектированию объекта приступят уже в этом году, строительство планируется начать в 2023 году, сдача в эксплуатацию намечена на 2028 год. Финансировать работы предполагается за счет налоговых отчислений «Газпрома» в городской бюджет.