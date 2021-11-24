Возможные договоренности между Москвой и Киевом заставляют США нервничать

Соединенные Штаты Америки имеют собственные интересы на Украине и планы относительно ее будущего, поэтому их нервируют возможные переговоры Москвы и Киева по Донбассу, и Вашингтон стремится сорвать их, вбросами о возможной агрессии России.

Такое мнение в материале для украинского издания «Главред» высказал местный военный эксперт Олег Жданов, комментируя распространяемые слухи о том, что Россия якобы готовит наступление на Украину. Эти слухи, которые являются осознанной ложью, подчеркивает эксперт, указывают на то, что США «занервничали».

Вашингтон, по его словам, мечтает сорвать возможные российско-украинские переговоры по Донбассу, так как стремится реализовать собственные планы относительно будущего Украины.

«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах», — объяснил Жданов.

Prt Scr youtube.com / ukrlife.tv

Именно с этой целью американцы лгут о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, искажая факты, чтобы прикрыть собственное нежелание покидать страну, в которую Вашингтон вложил слишком большие деньги. А украинский президент Владимир Зеленский со своей стороны поддерживает американскую ложь, чтобы спасти свой стремительно падающий рейтинг, заключил украинский военный эксперт.

Напомним, ранее о том, что Россия в начале 2022 года собирается начать наступление на Украину ранее сообщило агентство Bloomberg, не предоставив при этом никаких подтверждений и доказательств этих планов. Однако, по словам корреспондентов агентства, российское «вторжение» может вестись по трем направлениям – из Белоруссии, из Кубани и из Крыма.

В Кремле, комментируя эти обвинения, напомнили, что Россия не собирается ни на кого нападать, а наоборот призывает все стороны к переговорам и мирному решению вопросов.