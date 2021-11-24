Энергетик Юшков: «Зеленые» изменили позицию по «СП-2» из-за угроз со стороны США

Неожиданная критика партии «Зеленые» в адрес новых возможных угроз США против «Северного потока — 2» показывает усталость Берлина от истерик Вашингтона. Об этом заявил энергетик и экономист Игорь Юшков.

Комментарий эксперта приводит «ПолитРоссия». По словам известного экономиста, главные противники «СП-2» не выдержали постоянных угроз и давления со стороны Вашингтона и предпочли встать на сторону России. Даже «Зеленые», которые активно вели борьбу против газопровода и были его главными противниками, не поняли и не поймут такую агрессивную позицию Белого дома. Даже для самой «прогрессивной» части политического истеблишмента Германии, объяснил Юшков, поведение американской стороны — это перебор.

С другой стороны, напомнил эксперт по энергетике, «Зеленые» до и после выборов следует расценивать как две принципиально разные политические силы. Партия Анналены Бербок до попадания кабмин — это группа ярых оппозиционеров, готовых говорить что угодно, что противоречило бы позиции действующего правительства. Сейчас же партия «Союз 90» осознает политическую ответственность, а потому отказывается от политического безрассудства в пользу здравого смысла и стабильного развития своей собственной страны.

«Одно дело быть ярым оппозиционером и критиковать все, что поддерживали политические оппоненты, в частности – партия (исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы. — Прим. ред.) Меркель. Другое дело, когда они вошли в парламент и стали нести ответственность. Теперь им придется отвечают за то, что будет происходить с экономикой Германии, какая роль страны будет внутри ЕС и на международной арене. В этом плане они мыслят, как действующая власть, понимая, что "Северный поток – 2" нужен», — констатировал Игорь Юшков.

«Зеленые» изменили линию поведения и стали вести себя как рачительные правители Германии, заключил Юшков. И как и любой правитель крупного государства, они не допускают иностранное вмешательство в свои дела. Резкий ответ Белому дом в ответ на угрозы санкциями — это проявление политической воли, сигнал Вашингтону, что больше партия Бербок вмешиваться в дела Германии не позволит.