Эстония пугает Россию военной мощью Украины

Представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк продолжает нагнетать истерию вокруг якобы агрессивных планов России в отношении Украины.

В своих страхах Луйк опирается на хроническую обеспокоенность властей США и генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перемещений российских военнослужащих вдоль границы Украины. Желая внести свою лепту в кампанию русофобии, захлестнувшую Запад, Луйк поддержал версию о возможной российской агрессии, сообщают «Актуальные новости».

По словам Луйка, украинские войска за последние годы «получили закалку» в военных действиях на территории Донбасса. К тому же у них имеется современное вооружение, полученное с Запада. Как полагает Луйк, по этим причинам Россия столкнется с «очень серьезной военной силой», если нападет на Украину.

Нелепость тезисов Луйка становится очевидной не только, если соизмерить военные потенциалы армий РФ и Украины, но в связи с неоднократными официальными заявлениями Кремля об отсутствии каких-либо агрессивных планов.