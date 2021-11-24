В береговом штабе ВМФ России сообщили детали о застрявшей в море семье из Новосибирска

Семья Клочковых застряла на яхте посреди океана, а в зарубежные порты их не пускают из-за коронавирусных ограничений. Однако ситуация далека от критической, отмечает представитель береговых войск Сергей Якубенко.

Россиянам отказали в предоставлении захода в порт в Австралии и Новой Зеландии, сейчас надежда остается на Французскую Полинезию. Опреснитель воды на яхте «Lady Mary» наши соотечественники пока так и не починили, передает телеканал «360». Но при этом моральный дух путешественников остается все так же бодрым, и они готовы к преодолению возникших перед ними препятствий. В течение двух-трех дней мореплаватели могут добраться до островного государства.

«Ребята сейчас находятся в Тихом Океане, в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до нее», — сообщил представитель берегового штаба Сергей Якубенко.

В середине ноября путешественники планировали высадиться на Кирибати, но власти этой страны не позволили им сойти на берег из-за коронавирусных ограничений. К настоящему времени семья Клочковых путешествует по Мировому океану уже третий год.