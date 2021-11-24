Смена курса. Главой МИД Германии стала лидер «Зеленых», выступающая против России

Председатель партии «Зеленые» Анналена Бербок станет главой МИД ФРГ, утверждает издание Bild. Казалось бы, такое назначение сулит Германии охлаждение дипломатических отношений с Россией: Бербок неоднократно выступала против сотрудничества с РФ, настаивая на прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее результаты сентябрьских выборов в Германии поставили страну в редкое политическое положение: теперь новое правительство будет состоять аж из трех партий — социал-демократической (СДПГ), праволиберальной (СвДП) и леволиберальной («Союз 90 / Зеленые»).

Из всей коалиционной тройки именно «Зеленые» стоят на принципиально антироссийских позициях. Главным германским союзником партия видит Соединенные Штаты, а ранее поддерживала введение американских санкций в отношении России. Особенно беспокоила «Зеленых» тема «энергетической безопасности» Германии: за два дня до выборов в бундестаг Бербок пообещала электорату не допустить поставок газа по «СП — 2». Совпадение ли, но поставщиком сжиженного природного газа в Европу хотели быть США.

Но теперь антироссийская риторика, вероятно, останется в прошлом.

Global Look Press / Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

После того, как «Зеленым» удалось «выбить» несколько важных правительственных постов для своих представителей, их позиция по России стала куда более лояльной, а по энергетическому положению своей страны — разумной. 24 ноября партия назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении «Северного потока — 2»: под ограничения попадут все компании, задействованные в строительстве.

«Новые американские санкции неприемлемы даже для противников "СП — 2". Именно мы, "Зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся [США], если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — сказал Reuters эксперт партии по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

Заявление о «бизнесе с третьей стороной» перекликается с официальной позицией бундестага: ранее Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что Берлин смотрит на проект только с точки зрения экономической выгоды.

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Несмотря на попытку создать видимость последовательности своей позиции, став в авангард нового немецкого руководства, «Зеленые» начинают играть по правилам СДПГ, у которой в парламенте большинство — 206 мест. Социал-демократы же изначально были настроены к России положительно-нейтрально — для немецкой партии, претендующей на власть, это обязательное условие.

Теперь «Зеленые», как ни крути, будут отстаивать интересы Германии, выступая против давления на «СП — 2». По крайней мере, на это надеется немецкий политолог Александр Рар.

«Надежда есть, что "Зеленые" будут отстаивать интересы Германии в будущем правительстве, выступая против американских санкций. Это хороший знак, пусть борются. Американцы просто охамели, накладывают на всех санкции и таким образом стремятся управлять миром. <…> Нужно защищать не только Германию, но и Европу в целом. Невозможно, чтобы американцы решали вопросы энергетической безопасности и за Германию, и за Европу», — заявил Рар в интервью «Свободной Прессе».

Ранее немецкие СМИ назвали новым канцлером ФРГ социал-демократа Олафа Шольца. Подробнее о преемнике Меркель — в нашей статье.