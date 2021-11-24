Карасев одним фактом развеял слухи о «вторжении» РФ на Украину

Украина настолько погрязла в междоусобной борьбе и так успешно уничтожает сама себя, что России просто нет смысла на нее нападать.

С таким заявлением в эфире телеканала Ukrlive выступил украинский политолог, глава «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, комментируя заявления киевских политиков о «российской военной угрозе».

«Если пики кризисных ситуаций в энергетике, в инфраструктуре приходятся на возможное наступление или вторжение РФ, то я не вижу смысла прямого вторжения, — отметил украинский политолог. — Потому что когда есть внутренняя война между или в средине политических элит между властью и оппозицией или между олигархами против других олигархов, между бывшими должностными лицами и нынешними должностными лицами, то зачем внешняя война?».

Угроза внешней войны или агрессии извне служит для мобилизации и консолидации местных элит и власти, которые ведут между собой междоусобную борьбу. И если украинские власти преследуют именно эту цель, то им, транслируя подобный сценарий, нужно быть более убедительными, озвучивая доказательства и конкретные даты возможного вторжения.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Однако, добавил Вадим Карасев, самой России сейчас невыгодно нападать на Украину. Ей гораздо выгоднее извне раскачивать ситуацию.

«Эта гонка угроз, которая идет со стороны России, со стороны США, со стороны Британии, угроз для Украины, она только расшатывает ситуацию. Внутри тоже ситуация расшатывается и действиями власти, и действиями оппозиции, и другими вещами», — добавил эксперт.

Именно это и является глобальной угрозой для Украины, подчеркнул Карасев в заключение. Так как, если страна ослаблена изнутри, то ей для саморазрушения не нужна уже и внешняя серьезная агрессия.