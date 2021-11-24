Юристы Пригожина будут добиваться привлечения «АПН Северо-Запад» к ответственности

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности выпускающего редактора «АПН Северо-Запад» Юрия Нерсесова за оскорбительные высказывания в адрес русского народа.

Нерсесов опубликовал на портале материал с высказываниями, которые, как заявляют юристы компании «Конкорд», можно характеризовать как экстремистские. В частности, он назвал россиян и афроамериканцев «унтерменшами».

«В то время как европейские "миротворцы" из войск ООН отсиживаются на базах, философски наблюдаю за взаимоуничтожением унтерменшей в лице негров и приравненных к ним русских», — писал Нерсесов.

Данный термин активно употреблялся идеологами нацистской Германии для обозначения «людей низшего сорта», которые, по их мнению, подлежали истреблению. В связи с этим Пригожин обратился в прокуратуру Петербурга с требованием привлечь автора данного материала к ответственности. По его мнению, статья содержит высказывания, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы и национальности.

«Нерсесов, являясь выпускающим редактором «АПН Северо-Запад», позволял себе провокационные высказывания в адрес Евгения Викторовича, фильма «Турист» и русского народа в целом, которые, как мы считаем, являются экстремистскими», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Юристы компании будут добиваться привлечения Юрия Нерсесова и издания «АПН Северо-Запад» к административной, а затем и уголовной ответственности. По их мнению, высказывания подобного рода недопустимы для журналиста, и таких представителей СМИ необходимо привлекать к ответственности по всей строгости российских законов.