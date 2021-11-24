Главред RT Симоньян поспорила с американским журналистом о свободе людей в США

США далеки от России, если говорить о свободе граждан. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она приняла участие в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Журналистка вступила в спор с американским журналистом Николаем Злобиным, который говорил о свободе слова в Соединенных Штатах. По мнению Маргариты Симоньян, в Америке нет настоящей свободы.

«Они уважают лозунги о свободе, лозунги, которыми их пичкают с детства. Клятва верности американскому флагу, которую с шести лет вбивают. И они вырастают с мыслью, что они живут в свободной стране, не задумываясь о том, что никакой индивидуальной свободы на уровне России у них нет и никогда не было», — объяснила в нескольких фразах Маргарита Симоньян.

Журналистка рассказала, что на себе испытала «свободы» американцев. Когда она училась в США по обмену, полиция запретила ей гулять летом босиком. Попытка собраться с одноклассниками возле школы была названа незаконной демонстрацией.

«Америка очень жесткая страна с очень ограниченными индивидуальными свободами. Как может называться свободной страна, в которой самое большое число заключенных на душу населения в мире. Любой, кто жил в Штатах, прекрасно знает, что никакой свободы нет, это голливудская пропаганда», — заключила Симоньян, заставив замолчать Злобина.

Ранее журналистка прокомментировала слова украинского писателя о «принадлежности» российских земель Украине. Она заявила, что Киев «поперхнется» Кубанью.