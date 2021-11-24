Новая правящая коалиция ФРГ поддержала сотрудничество с Россией

Новая правящая коалиция Германии готова вести конструктивный диалог с Россией. Об этом говорится в коалиционном соглашении партии «Зеленые», социал-демократов и либералов.

Они планируют укрепить сотрудничество с Москвой по глобальным вопросам.

Газопровод «Северный поток — 2» не фигурирует в тексте соглашения, хоть оно и напечатано на 177 страницах. Коалиция сказала о необходимости строительства газовых электростанций для удовлетворения энергетических потребностей страны.

Политики подчеркнули, что выступают за полное выполнение Минских соглашений по Донбассу. Также будущий кабинет министров сказал о необходимости новых санкций против Белоруссии, если она «не изменит курс».

Также в соглашении сказано о важности завершения переговоров по ядерной программе Ирака.