Вакцина от коронавируса для подростков зарегистрирована в России

Препарат для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрирован Минздравом Российской Федерации.

О прохождении этапа регистрации сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он так же добавил, что учреждение уже подготовило полный пакет документов для получения допуска к исследованию еще одной вакцины от COVID-19. Речь идет о препарате для иммунизации детей, не достигших возраста 12 лет, передает РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила о том, что вакцина против коронавируса для подростков пройдет регистрацию в стране 24 ноября. В свою очередь президент РФ Владимир Путин попросил ученых проработать вопрос о создании препарата для детей до двух лет.