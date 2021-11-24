Перешел границу. Студента из КНДР приговорили к смертной казни за контрабанду «Игры в кальмара»

Жителя КНДР расстреляют за распространение цифровых копий популярного сериала от Netflix «Игра в кальмара». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Приговоренным оказался студент из провинции Хамген-Пукто, учившийся до недавнего времени в Китае. Именно оттуда он тайно привез USB-флеш-накопитель с копией злополучного шоу, которую решил продать семерым учащимся средней школы. Именно этот поступок стал роковым в жизни горе-предпринимателя и его покупателей — их оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Распространителя капиталистической идеологии» приговорили к расстрелу, а купившего флешку юношу — к пожизненному заключению. Остальные шестеро, которых застали за просмотром «запрещенки», согласно решению суда, отправятся на пять лет на каторгу.

В самом учебном заведение до сих пор проходят обыски. По информации СМИ, директора, секретаря по делам молодежи, а также классную руководительницу освободили от занимаемых должностей и исключили из партии.

ФАН /

Напомним, в КНДР с начала текущего года действует запрет на хранение, просмотр и продажу западных фильмов, шоу и сериалов, особенно южнокорейского и американского производства. Это первый случай применения закона об «Искоренении реакционной мысли и культуры» в отношении несовершеннолетних.