Вассерман пояснил, почему ВСУ не идут в полномасштабное наступление на Донбасс

Украинской армии, если она решиться пойти в наступление на Донбасс, придется понять ошибочность этого шага через «поротый зад», раз уж она не способна понять это умом.

Об этом в видеокомментарии Telegram-каналу «Донбасс решает» заявил депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

В частности, эксперт напомнил о том, как вооруженные силы Украины пытались силой вернуть под контроль Киева территории Луганской и Донецкой народных республик, и как наступление украинской армии заканчивалось для нее котлами под Иловайском и Дебальцево.

«Я полагаю, что если бы очередное нападение Украины на народные республики Донбасса состоялось, то котлы Иловайска и Дебальцево показались бы совершенно безобидной мелочью, — заявил Вассерман, напомнив старую поговорку: — Кто не понял умом, поймет поротым задом».

Также аналитик прокомментировал ситуацию на Украине, где в последнее время все чаще поднимается тема возможной войны с Россией.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По словам Вассермана, Украина совершенно не готова к подобному противостоянию, так как оно ей просто «не по зубам».

В вооруженных силах Украины, напомнил эксперт, практически не осталось военных профессионалов, или хотя бы тех, кто более или менее разбирается в военном деле. Все они массово ушли из армии, поняв, что война против России не закончится блицкригом. А на место ушедших профессионалов пришли дилетанты, из которых сейчас и состоят украинские вооруженные силы, заключил Вассерман.