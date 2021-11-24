Афганистан, инфляция, артрит. Почему Демпартия США больше не верит в Джо Байдена

Сторонники действующего президента США Джозефа Байдена могут спать спокойно: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки официально подтвердила слухи о том, что демократ намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Если это произойдет, впервые в предвыборной гонке будет участвовать 82-летний кандидат (сейчас главе Белого дома 79 лет).

Как ни странно, однопартийцы Байдена далеко не в восторге от политических амбиций своего представителя. Всему виной неуклонно снижающийся рейтинг высокопоставленного члена Демпартии, который на прошлой неделе обновил исторический минимум. Решения президента в области экономики, борьбы с COVID-19 и внешней политики одобряют лишь 36% американцев. Количество недовольных с прошлого месяца, напротив, выросло до 53%.

Газета The Washington Post (WP) с тревогой констатирует:

«Демократическое сообщество беспокоится все больше после тяжелого шестимесячного периода, в течение которого национальный рейтинг Байдена упал более чем на дюжину пунктов на фоне растущей обеспокоенности по поводу инфляции, политической борьбы в Вашингтоне и нерешительных усилий общественного здравоохранения по преодолению пандемии COVID-19».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Единомышленники действующего президента, в частности бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, уверены в его силах. Они убеждают прессу в том, что Байден не стал бы говорить о выдвижении на второй срок, «если бы не мог выполнить эту работу». Однако как минимум 28 членов Демократической партии США, согласившиеся говорить с журналистами WP на условиях анонимности, со скепсисом относятся к его участию в выборах.

К тому же в возможностях Джо Байдена не уверены и медицинские специалисты, которые обращают внимание на его чересчур «жесткую походку» (врачи считают, что она вызвана артритом и кислотным рефлюксом).

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров также напоминает, что против главы Белого дома играют неутихающие страсти вокруг его сына Хантера. Несколько дней назад его вновь уличили в связях с китайскими предпринимателями, которым он помогает скупать кобальтовые рудники.

Global Look Press / Ron Sachs/Zumapress.com

Еще одно разочарование демократов связано с вице-президентом США Камалой Харрис. Как только Джо Байден засел в Овальном кабинете, ее называли «наследником» 46-го президента, но сейчас подавляющее большинство ее соратников изменили свое мнение из-за невыполненных обещаний по решению миграционного кризиса на американской границе.

«Если Байдену удастся сохранить такую же физическую форму, в которой он находится сейчас, то большинство демократов будет готово его поддержать. Если же произойдут какие-то проблемы со здоровьем или очередные разоблачения, как мы наблюдали в отношении Хантера Байдена, то это негативно скажется на рейтинге президента и его позициях перед выборами. Стоит обратить внимание, что в следующем году пройдут выборы в Палату представителей США, на которых определятся позиции республиканцев и демократов», — подчеркнул Александр Петров.

Если в 2022 году демократы смогут сохранить необходимый уровень поддержки, то выдвижение Байдена на следующих президентских выборах станет делом техники. Если же верх одержит республиканская партия, критика в адрес главы США лишь усилится.

Пока Джо Байден терпит поражение сразу на нескольких фронтах. Падение его рейтинга усилилось в несколько раз после бегства американских ВС из Афганистана. При этом пандемия коронавируса продолжает «съедать» по несколько десятков тысяч жизней ежедневно, а президента обвиняют в недостаточных усилиях в борьбе с COVID-19 и нарушении законодательства страны.