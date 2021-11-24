США вынашивают план удара по России с помощью Украины, а ключевую роль в схеме Белого дома играет Донбасс, заявил политолог Сергей Михеев. Однако стратегия не нова, и в планах Вашингтона Киеву отведена самая позорная роль.

В эфире радиостанции «Вести FM» Михеев жестко «прошелся» по Украине, осудив команду президента Владимира Зеленского за ее превращение в бездумных марионеток Белого дома. Единственное, на что годится Киев и подконтрольные ему силы ВСУ — это отвлечение всеобщего внимания, пока Вашингтон сам будет готовить удар по Москве.

Подобный сценарий уже отрабатывался на России более десяти лет назад, и сейчас история повторяется, раскрыл карты Белого дома политолог. Но тогда место Украины и ситуации в Донбассе занимала Грузия под контролем Михаила Саакашвили и конфликты в Абхазии и Южной Осетии. «Дядя Сэм» не планировал и не планирует полагаться на помощь своих союзников из числа постсоветских республик, но как манер для отвода глаз они вполне пригодны, уверен известный политолог.

«Я не думаю, что американцы верят в украинскую армию. Я думаю, что это не так. Но что они могут делать – это подталкивать украинскую власть к конфликту с Россией, как они подталкивали Саакашвили, чтобы потом использовать этот конфликт в своих политических целях», — объяснил Сергей Михеев.

США готовы принести сакральную жертву в лице Украины ради геополитической победы над Россией, резюмировал политолог. В определенный момент времени Зеленскому позвонят из Белого дома с приказом начинать операцию в Донбассе, и он сломается под давлением из-за Атлантики. И тогда Соединенные Штаты попытаются начать собственную политическую игру.