Немецкие СМИ назвали новым канцлером ФРГ социал-демократа Олафа Шольца

Новым канцлером ФРГ станет лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц, сообщают немецкие издания Der Spiegel и Bild. Они ссылаются на соглашение о коалиции в новом правительстве, которое через два месяца после выборов наконец приняли Социал-демократическая партия, «Зелёные» и Свободная демократическая партия.

По данным СМИ, главой МИД станет Анналена Бербок от «Зеленых», министерство финансов возглавит Кристиан Линдер, МВД - Кристина Ламбрехт от СДП.

Официально на пост канцлера ФРГ Шольц может быть назначен не позднее 8 декабря. До этого временно исполнять обязанности главы правительства продолжает Ангела Меркель.

Парламентские выборы в ФРГ состоялись 26 сентября. Большинство голосов набрала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 25,7%, на втором месте — блок ХДС/ХСС — 24,1%, на третьем — партия «Зеленые» с 14,8%.